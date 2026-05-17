قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إن المجلس الأعلى للجامعات مستمر في تطبيق قرار عدم معادلة شهادة الطلاب الدارسين في الجامعات الأجنبية خارج البلاد ومجموعهم أقل من ٥% من مجموع التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر عام الحصول على شهادة التعليم ما قبل الجامعي.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال تصريحات صحفية، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات صدر بعد دراسة مستفيضة وذلك كان القرار الأمثل ومن يرى أن هناك مشكلات في التطبيق يرسل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



من جهته. قال الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وزير الشباب السابق، إن الاهتمام بالطالب الجامعي ليس فقط بالعلم ولكن عبر منظومة النشاط في ظل رؤية الدولة المصرية لتأهيل الطالب ذهنيا وفكريا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية الثانية عشر، والتي تنظم لأول مرة في مصر أغسطس 2026، إنه يشارك في الدورة حوالي 14 دولة أفريقية وهناك اتصالات بين الاتحاد المصري وباقي الدول الإفريقية، وبمشاركة أكثر من 2000 طالب، مستدركا: هناك حلم لاستضافة مصر لبطولة العالم الجامعية.

وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الأحداث الرياضية الكبرى لتعزيز مكانة الدولة المصرية لتنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وأيضا الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهده في الاتحاد الرياضي للجامعات.

