التعليم: صرف مستحقات ورش برامج البنك الدولي

كتب : أحمد الجندي

10:52 ص 17/05/2026

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن إمكانية صرف مستحقات المشاركين في برنامجي “أساسيات التدريس” و”القيادات التربوية”، اللذين يتم تنفيذهما حاليًا داخل المديريات التعليمية بتمويل من البنك الدولي.

وأكدت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، أنه لا يوجد ما يمنع من صرف مستحقات المشاركين في ورش العمل الخاصة بالبرنامجين، في إطار دعم جهود التدريب والتأهيل المستمر للعاملين بالمنظومة التعليمية.

ووجهت الوزارة باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد بالخطاب، وصرف المستحقات المالية الخاصة بالمشاركين في برنامجي أساسيات التدريس والقيادات التربوية.

