أعلنت وزارة الأوقاف، الاستعداد لانطلاق الموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.

وخصصت وزارة الأوقاف، جوائز مالية للموسم الثاني من "دوري النجباء" تصل إلى مليون جنيه، ضمن حرصها على اكتشاف الكفاءات العلمية والدعوية وتحفيز الأئمة على التميز العلمي والفكري، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الموسم الثاني يأتي استمرارًا لجهود الوزارة في بناء شخصية الإمام الواعية علميًّا وفكريًّا، وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الأئمة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي.

مواعيد انطلاق الموسم الثاني من "دوري النجباء"

ومن المقرر أن تُعقد الاختبارات الأولية بالإدارات الفرعية التابعة للمديريات الإقليمية خلال الفترة من 18 من مايو 2026م حتى 4 من يونيو 2026م، على أن تُجرى الاختبارات النهائية بالمديريات الإقليمية لاختيار فريق مكوَّن من عشرة أئمة يمثلون كل مديرية، وذلك خلال الفترة من 7 يونيو حتى 15 من يونيو 2026م.

وتبدأ المراحل النهائية للدوري بين فرق المديريات الإقليمية بأكاديمية الأوقاف الدولية اعتبارًا من 22 من يونيو 2026م.

جوائز المسم الثاني لمسابقة دوري النجباء

جوائز الموسم الثاني من مسابقة "دوري النجباء" على النحو التالي:

الفريق الفائز بالمركز الأول: 300 ألف جنيه، مع منح المديرية التابعة له مكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه.

الفريق الفائز بالمركز الثاني: 200 ألف جنيه، مع منح المديرية التابعة له مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

الفريق الفائز بالمركز الثالث: 150 ألف جنيه، مع منح المديرية التابعة له مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن «دوري الأئمة النجباء» يعد أحد المسارات المهمة في دعم التميز العلمي والدعوي، وإعداد كوادر دعوية قادرة على الجمع بين الفهم العميق للعلوم الشرعية والوعي بقضايا المجتمع والتحديات المعاصرة.