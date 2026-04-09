أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب القصر العيني، ورئيس شعبة السكتات الدماغية بالجمعية، ورئيس الشبكة القومية للسكتات الدماغية، ورئيس المؤتمر الدولي التاسع للجمعية، أن التدخلات الطبية المبكرة تمثل عاملًا أساسيًا وحاسمًا في علاج السكتة الدماغية.

وأوضح أن المريض قد يفقد ما يقرب من 2 مليون خلية عصبية في الدقيقة الواحدة أثناء حدوث السكتة الدماغية، وهو ما يستدعي سرعة التدخل وتلقي العلاج في أقصر وقت ممكن.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب وشركة إيفر فارما، لإطلاق حملة توعوية تستهدف التعريف بالسكتات الدماغية وإصابات الدماغ الرضّية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث برامج إعادة تأهيل المرضى، واستعراض مستجدات إدراج عقار حيوي ضمن التوصيات الطبية العالمية الحديثة وفقًا لتوصيات الأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب.

وشدد على أهمية نقل المريض سريعًا إلى منشأة طبية مجهزة للتعامل مع حالات السكتة الدماغية، لما لذلك من دور في تقليل احتمالات الإصابة بإعاقات دائمة، مشيرًا إلى أن الخيارات العلاجية تشمل التدخل الدوائي باستخدام مذيبات الجلطات، أو التدخل بالقساطر، بالإضافة إلى العلاجات الداعمة للحفاظ على استقرار الحالة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حمدي، رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، أن السكتة الدماغية تُعد ثالث أبرز أسباب الوفاة عالميًا، حيث تُسجل نحو 15 مليون إصابة سنويًا، وتؤدي إلى وفاة نحو 5 ملايين حالة، فيما يعاني 5 ملايين آخرون من إعاقات دائمة، ما يجعلها من أهم مسببات الإعاقة وتراجع القدرات الحركية على مستوى العالم.

كما أشار الدكتور أسامة أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة EVER Pharma مصر وأفريقيا، إلى أن الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الجودة وتوفير قدرات إنتاجية متقدمة، ساهم في تحسين جودة حياة المرضى عالميًا، لافتًا إلى أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 25 عامًا، وتسعى إلى تعزيز حضورها الإقليمي انطلاقًا من مصر، من خلال دعم الأبحاث الطبية وإطلاق حملات التوعية والمشاركة في المؤتمرات العلمية والطبية.



