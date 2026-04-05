أعلنت الكلية التكنولوجية بالقاهرة، التابعة لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، نجاح طلاب برنامج الأوتوترونكس في تصميم وتصنيع أول سيارة جولف كهربائية متكاملة داخل ورش الكلية، باستخدام مكونات محلية، وذلك بدعم تقني من الجانب الكوري KoreaTech.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، حيث لم يقتصر على كونه مشروع تخرج، بل حقق نجاحًا لافتًا في المحافل العلمية، إذ حصد المركز الأول كأفضل مشروع ابتكاري، والمركز الثاني في المعرض العلمي، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الذي أقيم بمدينة أبو قير خلال العام الجامعي 2024/2025.

وشمل المشروع تنفيذ منظومة متكاملة لتصنيع سيارة كهربائية، بدءًا من تصميم الشاسيه وتوزيع الأحمال بما يحقق التوازن والاستقرار، مرورًا بتجهيز المنظومة الكهربائية وتركيب نظام الجر لضمان كفاءة استهلاك الطاقة، وصولًا إلى إجراء الاختبارات القياسية اللازمة للتأكد من معايير السلامة والأداء في مختلف ظروف التشغيل.

وجاء تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، وبإشراف الدكتور خالد مصطفى، منسق برنامج الأوتوترونكس، حيث وفرت إدارة الكلية الدعم الفني والأكاديمي اللازم للطلاب لتحقيق هذا الإنجاز المتميز.

كما حظي المشروع باهتمام رسمي، حيث تم عرضه واختباره بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل، وهو ما يعكس الثقة في قدرات طلاب البرامج التكنولوجية ودورهم في دعم مستقبل الصناعة والنقل الكهربائي في مصر.

وأكدت الجامعة استمرار العمل داخل ورش الكلية على تطوير نموذج جديد بمواصفات أكثر تقدمًا، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس هذا الإنجاز حرص جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الابتكار والمنافسة، من خلال تقديم مشروعات تطبيقية تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التحول نحو وسائل النقل النظيفة.

