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حقوق العاصمة: النشاط المسرحي مستمر وإجراءات تنظيمية معتادة للعروض

كتب : عمر صبري

03:17 م 04/06/2026 تعديل في 03:25 م

جامعة العاصمة

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كشفت كلية الحقوق جامعة العاصمة حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحداث متعلقة بالنشاط المسرحي داخل الكلية، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا أساس له من الصحة.

وأشارت الكلية، خلال بيان رسمي، إلى الحرص الكامل على توفير كافة المخصصات المالية لدعم النشاط المسرحى وأنتجت الكلية على مدار الـ4 سنوات الماضية أعمال مسرحية متنوعة بواقع مسرحية فى الفصل الدراسى الأول ومسرحية فى الفصل الدراسى الثانى في إطار تشجيع الطلاب فضلا عن إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة لاكتشاف المواهب الفنية وتقديم الدعم لها.

وتابع البيان أن إدارة الكلية حريصة على توفير مناخ داعم للإبداع والابتكار في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بالأنشطة يتم اتخاذها وفق اللوائح المنظمة وبما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على رسالة الجامعة التعليمية والثقافية.

وأضافت إدارة الكلية أن العرض المسرحي المشار إليه يخضع للإجراءات التنظيمية المعتادة الخاصة بمراجعة الأعمال الفنية قبل تقديمها، وهو أمر يتم تطبيقه على جميع الأنشطة دون استثناء.

وأكدت الكلية أن النشاط المسرحي يعد أحد أهم أدوات تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم وتعزيز قدراتهم على التعبير والإبداع والعمل الجماعي، وأن الكلية مستمرة في دعم مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية خلال الفترة المقبلة.

ودعت الكلية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة،ً محذرة من استمرار تداول معلومات مغلوطة رغم حل المشكلة ذاتها واعتذار الطلاب واعادة العرض المسرحى بحضور كوكبة من الفنانين ودعوة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

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حقوق العاصمة أشرف ذكي النشاط المسرحي

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