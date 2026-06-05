أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول مجلة كلية الهندسة (Mansoura Engineering Journal - MEJ) على أول تصنيف دولي لها ضمن قاعدة البيانات العالمية Scopus، حيث جاءت ضمن مجلات الربع الرابع (Q4)، وذلك بعد فترة وجيزة من إدراجها رسميًا بالقاعدة خلال نوفمبر 2025.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يعكس جهود الجامعة المستمرة للارتقاء بجودة النشر العلمي وتطوير مجلاتها العلمية وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز حضورها البحثي ودعم منظومة البحث العلمي.

ووجَّه التهنئة إلى أسرة كلية الهندسة وهيئة تحرير المجلة وكافة القائمين عليها، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التحرير الحاليين والسابقين، والمحكمين، والباحثين، وفريق العمل الإداري والفني بالمجلة في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن حصول المجلة على أول تصنيف دولي يمثل ثمرة العمل المتواصل لتطوير منظومة النشر العلمي والالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن إدراج المجلات العلمية في قواعد البيانات العالمية يسهم في زيادة معدلات الاستشهاد العلمي بالأبحاث المنشورة وتعزيز فرص التعاون البحثي الدولي.

بدوره، أكد الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، أن حصول المجلة على أول تصنيف دولي يعد محطة مهمة في مسيرتها العلمية، ويعكس الجهود المبذولة لتطوير آليات النشر والتحكيم العلمي وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا استمرار العمل على الارتقاء بمؤشرات أداء المجلة وتعزيز مكانتها بين الدوريات الهندسية المتخصصة.

وتُعد مجلة كلية الهندسة بجامعة المنصورة من الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في العلوم الهندسية، وتغطي قاعدة Scopus أعدادها الصادرة خلال الفترة من 2021 إلى 2026.

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