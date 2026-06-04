أعلنت جامعة القاهرة عن تحقيق إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات الأكاديمية والبحثية، بعدما حققت المجلة الدولية لكلية الطب البيطري:

International Journal of Veterinary Science and Medicine (IJVSM)

قفزة نوعية غير مسبوقة في أحدث مؤشرات الأداء العالمية الصادرة عن قاعدة بيانات Scopus، لتحتل المرتبة الثامنة عالميًا من بين 204 مجلة دولية في تخصص General Veterinary، متقدمة من المركز الثاني والعشرين عالميًا في العام الماضي، لتصبح بذلك ضمن أفضل 4% من المجلات البيطرية على مستوى العالم.

ويعكس هذا التقدم الاستثنائي الزيادة المستمرة في معدلات الاستشهاد العلمي بالأبحاث المنشورة بالمجلة، وتنامي ثقة الباحثين والمؤسسات الأكاديمية الدولية في جودة المحتوى العلمي الذي تقدمه، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة القاهرة على خريطة البحث العلمي العالمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز العالمي يمثل مصدر فخر واعتزاز لجامعة القاهرة وللبحث العلمي المصري، ويعكس قدرة علماء الجامعة وباحثيها على إنتاج معرفة علمية رصينة تنافس بقوة على الساحة الدولية، وتؤكد جودة المدارس العلمية والبحثية التي تحتضنها الجامعة. وأضاف أن وصول مجلة كلية الطب البيطري إلى المرتبة الثامنة عالميًا يعد ترجمة حقيقية لاستراتيجية جامعة القاهرة في دعم التميز البحثي والنشر العلمي الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم للمجلات العلمية المتميزة باعتبارها أحد أهم أدوات تعزيز السمعة الأكاديمية الدولية، وزيادة التأثير العلمي للجامعة، وترسيخ مكانتها بين الجامعات الرائدة عالميًا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التقدم الكبير يعكس الالتزام الصارم بمعايير الجودة والتحكيم العلمي الدولي والنشر الأخلاقي، ويجسد نجاح الرؤية المؤسسية للجامعة في تطوير منظومة النشر العلمي وتعزيز حضورها العالمي، مشيرًا إلى أن المجلة أصبحت منصة بحثية دولية مرموقة تستقطب أبحاثًا متميزة من مختلف دول العالم.

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضع الكلية وجامعة القاهرة في موقع متقدم بين المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في العلوم البيطرية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المكانة المرموقة جاء نتيجة العمل المتواصل والدعم المستمر من إدارة الجامعة، إلى جانب الجهود الاستثنائية التي بذلتها هيئة تحرير المجلة والمراجعون والخبراء للحفاظ على أعلى معايير الجودة العلمية والارتقاء بالمجلة إلى مصاف المجلات الدولية الرائدة.

وتتقدم جامعة القاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى فريق إدارة وتحرير المجلة الدولية، وفي مقدمتهم الدكتورة داليا حمزة مدير التحرير، والسادة المحررون المساعدون الدكتورة نهى سالم، والدكتورة الشيماء إسماعيل، والدكتورة هالة زاهر، فضلًا عن جميع أعضاء هيئة التحرير والمراجعين والخبراء والجهاز الإداري والفني، تقديرًا لجهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز العالمي المشرف.

ويأتي هذا النجاح ليؤكد استمرار جامعة القاهرة في تعزيز حضورها الدولي في مختلف مؤشرات التميز الأكاديمي والبحثي، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الرائدة في المنطقة والعالم، وقاطرة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي في مصر وإفريقيا.



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