هنّأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الطالبة العنود حازم حجازي، المقيدة بالفرقة الثانية بكلية الآداب قسم اللغة الصينية، بمناسبة فوزها بالمركز الأول للفرق، ضمن منتخب مصر لسلاح الشيش للسيدات، ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات في كوت ديفوار.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز الرياضي المتميز يعكس ما يتمتع به طلاب جامعة القاهرة من قدرات وإمكانات واعدة في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية والثقافية، مشيرًا إلى أن تفوق أبناء الجامعة في المحافل القارية والدولية يجسد المكانة الرائدة التي تحتلها جامعة القاهرة باعتبارها مؤسسة تعليمية تسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والتميز ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل.

طالبة بجامعة القاهرة تفوز بذهبية بطولة أفريقيا لسلاح الشيش

أشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق بالأداء المشرف للطالبة العنود حجازي وما قدمته مع زميلاتها ضمن المنتخب الوطني خلال البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها طلاب جامعة القاهرة على المستويات كافة، ويعكس روح الإصرار والتميز التي يتمتع بها شباب الجامعة.

كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته للطالبة بمزيد من النجاح والتألق خلال مسيرتها الرياضية والعلمية، وللمنتخب المصري للسلاح بمواصلة تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة، بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على المستويين القاري والعالمي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب بجامعة القاهرة عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي حققته الطالبة العنود حجازي، مؤكدة حرص إدارة الكلية على دعم الطلاب الموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات، بما يحقق التوازن بين التميز الأكاديمي والإبداع الرياضي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أعلنت في سبتمبر 2025 عن تخصيص منح دراسية كاملة لطلابها الذين يحصلون على المراكز الأولى ويرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية والقارية من خلال مشاركاتهم المتميزة وإنجازاتهم المشرفة، وذلك تقديرًا لما يحققونه من نجاحات تعكس صورة مشرفة للجامعة والوطن.

وتأتي هذه السياسة في إطار حرص الجامعة على دعم الموهوبين والمتفوقين رياضيًا، وتشجيعهم على مواصلة التميز، باعتبارهم نماذج ملهمة للشباب الجامعي.

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