يفتح معرض "نترو في الذكاء الاصطناعي"، مساحة للتساؤل حول ما تراه أعيننا حين تتدخل الآلة في إعادة تشكيل الذاكرة البصرية.

تقدم المعرض الدكتورة مي السباعي، المدرس بقسم تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة، مستندة إلى خلفيتها الأكاديمية ودراستها المتعمقة لتاريخ الفن المصري القديم وعلم المصريات، والتي شكّلت الأساس الذي انطلقت منه هذه التجربة.

ومن خلال هذا الوعي العلمي، رصدت السباعي ما وقع فيه الذكاء الاصطناعي من أخطاء بصرية ورمزية عند محاولته تخيّل الآلهة والمعبودات المصرية القديمة، حيث أعاد إنتاجها اعتمادًا على بيانات غير دقيقة، فجاءت في صور مشوشة وملامح مشوهة وانحرافات رمزية لافتة.

وقدمت الفنانة في هذا السياق 22 عملًا فنيًا، أعادت من خلالها تفكيك هذه المخرجات وإعادة صياغتها بصريًا، لا بهدف تكريسها، بل لكشف آليات تشكّلها وتحليلها. فالمعرض لا يعرض الآلهة في صورتها الأصلية، بل كما “تتخيلها” الخوارزميات: صور ناقصة، قابلة للخطأ والتشويه.

ومن هنا، تتحول الأعمال إلى دعوة مفتوحة للتأمل وإثارة الشك، تحث المتلقي على عدم التسليم بالصورة الأولى التي تنتجها الآلة، بل التعامل معها كبداية لسؤال أعمق حول المعرفة والذاكرة، ومن يملك حق إعادة تشكيلهما.