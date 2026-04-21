تصدّرت كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تصنيف كليات إدارة الأعمال في إفريقيا لعام 2025 من قِبل وكالة "إديونيفرسال"، وهي وكالة عالمية لتصنيف وتقييم كليات إدارة الأعمال، والتي منحت الكلية "جائزة التميز الخماسي الفخرية".

يتم منح هذه الجائزة لكليات إدارة الأعمال التي حافظت على مكانتها ضمن فئة "التميز الخماسي" لأكثر من 10 سنوات متتالية، مما يضع الكلية ضمن أفضل 100 كلية إدارة أعمال على مستوى العالم.

وقد تسلّم الجائزة نيابة عن الكلية الدكتور أحمد عبد المجيد، أستاذ المحاسبة بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، وذلك خلال المؤتمر العالمي الثامن عشر لوكالة "إديونيفرسال"، والذي عُقد في مدينة إندور بالهند.

وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة إن الحفاظ على تصنيف التميّز الخماسي لأكثر من عقد من الزمان يعكس التزامنا بتخريج قادة أعمال يتحلّون بالمبادئ، وإنتاج معرفة رائدة وتنويع برامجنا لتلبية احتياجات السوق، وإحداث أثر إيجابي في المجتمع داخل مصر وعلى مستوى المنطقة بأسرها."

وأضاف كامل أن تقييم "إديونيفرسال" يعكس التطور المتسارع للكلية، مدفوعاً بالإبداع الجماعي والطموح لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والخريجين والشركاء، فضلاً عن الجهود المستمرة للحفاظ على ريادتها في بيئة عالمية سريعة التغير.

في إعلانها عن الجائزة، أشارت وكالة "إديونيفرسال" إلى أن ما يُميز الكلية هو تركيزها المستمر على تحديات الأسواق الناشئة، ودورها كجهة رائدة فكرياً في مجالات مثل الحوكمة الرشيدة، وريادة الأعمال، وتطور الشركات العائلية.

ومن خلال المراكز المتخصصة والمنصات العملية مثل حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تُترجم الكلية هذه المفاهيم إلى نتائج مجتمعية ملموسة. ويشير صناع السياسات، والقطاعات الصناعية، والأقران الأكاديميون بانتظام إلى المخرجات البحثية للكلية حول المرونة الاقتصادية، والتنمية المستدامة. وتساهم هذه المخرجات الحيوية بشكل فعال في تشكيل مسار الحوار عبر مجتمعات الأعمال في إفريقيا والمنطقة العربية.



ووفقاً للتقييم الأخير من "إديونيفرسال"، تعد الكلية "نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة في تعليم إدارة الأعمال"، وتحظى باعتراف عالمي بنزاهتها الأكاديمية، وأهميتها الإقليمية، ورؤيتها المستقبلية. وفي ظل الحفاظ على تصنيفها الأعلى لـ 10 سنوات متتالية، تسلط الجائزة الجديدة الضوء على التأثير المؤسسي للكلية خارج نطاق الأوساط الأكاديمية، بما في ذلك مبادراتها التعاونية مع الجامعات الإفريقية والتزامها بالنمو الشامل.

كما أبرزت "إديونيفرسال" أن الكلية تحقق توازناً بين الدقة الأكاديمية والتطبيق العملي، مما يؤسس لوجودها في بيئات تشهد إعادة تعريف لنماذج الأعمال التقليدية. ومن خلال ارتكاز استراتيجيتها على التعليم التحويلي، تُعد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال الطلاب والمهنيين للقيادة في فترات التوترات الاقتصادية، وتقدم نماذج للرأسمالية الشاملة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والنمو طويل الأجل.

من خلال حصولها على الاعتماد الثلاثي، تحافظ الكلية على المعايير الأكاديمية والتنظيمية التي تضاهي المؤسسات العالمية الرائدة في مجال تعليم إدارة الأعمال. وتواصل الجامعة تركيزها على التميز التعليمي، لضمان إعداد خريجيها لقيادة مستقبل إدارة الأعمال والتنمية المجتمعية عالمياً.

