أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار فتح باب التقدم للنداء السابع لبرنامج المشروعات البحثية متعددة الأطراف ضمن برنامج البريكس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2026، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

هيئة تمويل العلوم: دعم التعاون البحثي بين دول البريكس

وأكدت الهيئة أن البرنامج يأتي في إطار دعم التعاون العلمي الدولي وتعزيز الشراكات البحثية بين دول مجموعة البريكس، بهدف دعم مشروعات بحثية مشتركة تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات التنموية والتكنولوجية.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف تمويل مشروعات بحثية متعددة الأطراف في عدد من المجالات ذات الأولوية.

الهيئة: تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع

وأشارت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن التمويل المخصص للجانب المصري في المشروع يصل إلى 3 ملايين جنيه، لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأضافت أن المجالات المستهدفة تشمل الموارد المائية، والحوسبة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والصحة، والتكنولوجيا الحيوية، والطب الحيوي، والغذاء، وعلوم المواد.

تمويل العلوم: شرط مشاركة 3 دول من البريكس

وأوضحت الهيئة أن من شروط التقدم للبرنامج أن يضم التحالف البحثي شركاء من ثلاث دول على الأقل من دول مجموعة البريكس، مع الالتزام بقواعد التمويل الوطنية الخاصة بكل جهة داعمة.

وأكدت ضرورة التقديم من خلال منصة BRICS الدولية، إلى جانب استيفاء متطلبات التقديم الوطنية لدى الهيئة.

الهيئة: 16 يونيو آخر موعد للتقديم الدولي

وأعلنت هيئة تمويل العلوم أن آخر موعد لتقديم النموذج الموحد (JAF) عبر منصة BRICS الدولية سيكون يوم 16 يونيو 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت موسكو، عبر منصة التقديم الإلكترونية اضغط هنا.

كما أوضحت الهيئة أن الباحث الرئيسي المصري مطالب بتقديم النموذج الموحد والمقترح البحثي والمستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بحد أقصى 20 يونيو 2026، اضغط هنا.

وأضافت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج وتحميل المستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي التالي:

الموقع الرسمي لبرنامج البريكس، من هنا.

إقرأ أيضًا

تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم بـ"عين شمس"





"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"



