حدد المجلس الأعلى للجامعات، موعد إجازة الترم الثاني بالجامعات والمعاهد 2026.

وتنتهى الدراسة بالفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني" 2026 في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة الخميس 21 مايو 2026، بعدما استمرت قرابة 15 أسبوعًا وذلك طبقًا للمجلس الأعلى للجامعات المعلنة للعام الجامعي 2025 -2026.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ستجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وشهدت الجامعات والمعاهد عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل الماضي 2026 حسب كل كلية.

في سياق قريب، ناقشت جامعة القاهرة، القواعد المنظمة لامتحانات نهاية العام الدراسي الترم الثاني، حيث شدد على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ويسهم في خروج الامتحانات بصورة تليق بمكانة الجامعة.

وفي سياقٍ متصل، وجّه رئيس جامعة القاهرة بضرورة إبداء المرونة الكاملة في التعامل مع الطلاب الوافدين الذين يتعذر عليهم أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي أو الامتحانات النهائية، نظرًا للظروف الراهنة بالمنطقة، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني دون الإخلال بالضوابط الأكاديمية المنظمة.

كما وجّه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بديلة، بما يضمن الحفاظ على حقوق هؤلاء الطلاب وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية دون معوقات، وفي إطار من العدالة وتكافؤ الفرص.



