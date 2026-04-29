وزير التعليم العالي يوجه بتحسين تصنيف الجامعات المصرية عالميًا

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع اللجنة الفنية الوطنية لمتابعة ملف تصنيف الجامعات المصرية دوليًا وإقليميًا، وبحث سُبل تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، حيث أكد الأهمية الاستراتيجية للتصنيفات الدولية، باعتبارها أداة مرجعية تعكس جودة الأداء الأكاديمي والبحثي والمؤسسي، مشيرًا إلى ضرورة تكامل جهود اللجنة الفنية مع مكاتب التصنيف بالجامعات لتحسين الجاهزية المؤسسية.

مؤشرات تصنيف الجامعات

ثمّن الوزير تنامي حضور مؤسسات التعليم العالي في التصنيفات المرموقة، حيث شمل تصنيف التايمز العالمي إدراج 36 جامعة، بينما ضم تصنيف التايمز للمنطقة العربية 47 جامعة، فضلًا عن إدراج 51 جامعة في تصنيف التأثير للمؤسسة ذاتها.

وفي سياق متصل، سجلت 20 جامعة حضورًا في تصنيف كيو إس العالمي، وظهرت 42 جامعة في تصنيف كيو إس للجامعات العربية، إلى جانب إدراج 29 مؤسسة تعليمية في تصنيف كيو إس للاستدامة.

أهداف تصنيف الجامعات

وأوضح قنصوة أن الغاية لا تقتصر على مجرد التواجد العددي، بل تمتد لتكون أداة لتحسين سمعة التعليم العالي ودعم التدويل، ما يسهم بشكل مباشر في جذب الطلاب الوافدين وتعزيز فرص الشراكات الدولية والدرجات المزدوجة.

ووجّه الوزير بضرورة مواصلة الدعم الفني للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد، للارتقاء بجودة البيانات المؤسسية والانتقال نحو مراكز متقدمة، مع إعداد تقارير دورية تتابع مؤشرات الإنجاز وخطط التعامل مع التحديات القائمة.

دعم تصنيف الجامعات

وناقش الاجتماع الأثر الفعلي للمبادرات التدريبية المنفذة بين شهري سبتمبر 2025 وفبراير 2026، والتي تضمنت 12 ورشة عمل تخصصية بمشاركة 777 قياديًا ومنسقًا، وسط تمثيل مؤسسي بلغ 66 جامعة في إحدى الفعاليات.

وتناولت الورش موضوعات حيوية مثل ذكاء البحث العلمي، وتصنيفات QS وTHE، وأدوات بنك المعرفة المصري، فيما اختتم الاجتماع باستعراض أهمية توطين الخبرات عبر تدريب المدربين لتحويل مراكز تنمية القدرات إلى أذرع تنفيذية داعمة.

إقرأ أيضا

