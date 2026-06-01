أعربت جامعة العاصمة ـ حلوان سابقا ـ عن احترامها الكامل لجميع الطلاب وحرصها على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتحقيق المصلحة العامة، وذلك في ضوء ما أثير مؤخرًا بشأن أحد العروض المشاركة بالمهرجان الخاص بمسرح كلية الحقوق.

وشددت الجامعة، بيان لها، على أن جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية تُدار وفق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعي، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة الطلاب والجمهور والمشاركين كافة.

وأضافت: "إيمانًا من الجامعة بقيم الشفافية والعدالة، تم تكليف الجهات المختصة بمراجعة الوقائع والملابسات المرتبطة بما تم تداوله، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، للوقوف على الحقائق كاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة".

نحترم وندعم المسرح الجامعي

وأكدت الجامعة أن دعمها للمسرح الجامعي لم يكن يومًا محل شك، وهو ما تجسده مسيرة ممتدة من العطاء والإنجازات الفنية والثقافية، واستمرار تنظيم مهرجان التمثيل المسرحي على مدار تسعٍ وأربعين دورة متتالية، بما يعكس إيمانها العميق بأهمية الفن في بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي.

وتابعت الجامعة: "إذ تقدر جامعة العاصمة الجهود الكبيرة التي يبذلها الطلاب المشاركون في الأنشطة الفنية والثقافية، فإنها تؤكد التزامها الدائم بتوفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار، قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية، بما يضمن استمرار نجاح المسرح الجامعي كمنصة للتعبير والإبداع وصناعة الوعي، ويعزز مكانة الجامعة كحاضنة للمواهب ومركز للإشعاع الثقافي والفني".

أزمة مسرح جامعة العاصمة

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تداول فيديو للشاب أحمد ميزو، مخرج عرض مسرحي بكلية الحقوق جامعة العاصمة، كشف فيه عن تعرضه لمضايقات أفسدت وعطلت العرض على حد قوله، في الفيديو المتداول، الذي نشره على فيسبوك.



اقرأ أيضا

تنسيق 2026.. كل ما تريد معرفته عن مصروفات وكليات جامعة السلام بالغربية





هل يمكن تحويل الماجستير المهني إلى أكاديمي؟.. رد حاسم من الأعلى للجامعات





أكلت كتير في العيد؟.. خبيرة تكشف مخاطر الإفراط في تناول اللحوم والحلويات



