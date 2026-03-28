الخريطة الدراسية بالجامعات 2027 وإجازة منتصف العام

كتب : عمر صبري

04:06 م 28/03/2026

المجلس الأعلى للجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027، والذي سيبدأ السبت 19 سبتمبر 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "Mid–Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية.

مواعيد الدراسة بالجامعات والمعاهد 2027

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 31 ديسمبر 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027، وتنتهى الخميس 21 يناير 2027.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 6 فبراير 2027.

وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "Mid–Term" بداية من الثلث الأخير من شهر مارس وحتى الثلث الأول من شهر أبريل 2027 حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 20 مايو 2027، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

