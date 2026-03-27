قالت الدكتورة نهى محمود فهمي، أستاذ باحث مساعد بقسم الطفيليات وأمراض الحيوان، إن الدراسات العلمية الحديثة تتجه إلى إنتاج مستحضرات طبية فعّالة واقتصادية من مصادر طبيعية آمنة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ولا سيما من خلال إعادة تدوير النفايات العضوية أو المواد الضارة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وأوضحت أنه في هذا الإطار، يُعد نبات ورد النيل (Eichhornia crassipes) أحد المصادر الواعدة لاستخلاص مركبات دوائية صديقة للبيئة، نظرًا لانتشاره الواسع واحتوائه على مواد حيوية ذات قيمة علاجية عالية.

وذكرت أنه يُعرف ورد النيل بأنه نبات مائي معمّر يطفو على سطح المياه العذبة، وتعود أصوله إلى المناطق الاستوائية بأمريكا الجنوبية، وقد دخل إلى مصر في عهد محمد علي باشا بغرض تزيين النوافير والحدائق المائية، ثم سرعان ما انتشر واستوطن المجاري المائية.

وتكمن خطورة ورد النيل البيئية في نموه الكثيف والسريع، والذي يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه نتيجة ارتفاع معدل النتح، وإعاقة حركة الملاحة والري وسد المجاري المائية، واستهلاك الأكسجين الذائب في المياه، مما يؤثر سلبًا على الثروة السمكية، وتوفير بيئة مناسبة لتكاثر قواقع البلهارسيا، بما يشكله ذلك من مخاطر صحية.

وأضافت أنه، على الرغم من هذه التحديات البيئية، فإن التخطيط العلمي السليم يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من نبات ورد النيل في المجال الطبي، فقد أكدت العديد من الدراسات أن مستخلصات هذا النبات تحتوي على مركبات حيوية فعّالة، من بينها الفلافونويدات، والتانينات، والقلويدات، والفينولات، والتي تتميز بعدد من الخصائص العلاجية المهمة، من أبرزها:

- خصائص مضادة للميكروبات: تُظهر مستخلصات ورد النيل فاعلية عالية ضد مجموعة واسعة من الكائنات الممرِضة، تشمل الفيروسات، والفطريات، والطفيليات، والبكتيريا.

- خصائص مضادة للأكسدة: يحتوي النبات على تركيز مرتفع من الإنزيمات المضادة للأكسدة، التي تسهم في الحماية من الآثار الضارة للتلوث البيئي والأشعة فوق البنفسجية.

- تطبيقات علاجية نوعية: أثبتت الأبحاث امتلاك النبات لخصائص مضادة للالتهابات والحساسية، إلى جانب تأثيرات وقائية محتملة ضد أمراض القلب التاجية والملاريا، فضلًا عن تأثيراته السامة للخلايا السرطانية.

- تطبيقات تكنولوجيا النانو: استُخدم نبات ورد النيل في التخليق الحيوي لجسيمات نانوية آمنة، مثل أكسيد الزنك والفضة النانوية، والتي تتمتع بكفاءة عالية في مكافحة البكتيريا والأورام، ويعتمد هذا التخليق على إنزيمات نباتية، مثل إنزيمات الهيدروجينيز والريداكتيز، القادرة على اختزال المعادن وتحويلها إلى صور نانوية مستقرة.

اقرأ أيضًا:

إلزام الوزارات والمحافظات بشهادات مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة

3.8 تريليون جنيه.. اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027