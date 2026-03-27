بعد تطويرها لأول مرة منذ 1969.. 15 صورة من داخل خدمات المستشفى الشمالي

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع ألفارو إيرانثو جوتيريث سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، ودييجو دي ألكاثار الرئيس التنفيذي لجامعة IE الإسبانية، والدكتور مانويل مونيث رئيس الجامعة، والوفد المرافق لهم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وإسبانيا، مشددًا على أهمية البناء على الزخم الحالي في التعاون، خاصة في ضوء تميز العلاقات السياسية عقب زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي واستضافة فروع الجامعات الدولية المرموقة، باعتبارها خطوات هامة نحو تعزيز الشراكات ونقل الخبرات الأكاديمية الدولية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الإسباني يمثل فرصة واعدة في هذا الإطار.

كما أشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يشهد تطورًا ملحوظًا، من خلال الشراكات في مجالات البحث العلمي والابتكار، والتعاون عبر البرامج الأوروبية، حيث شارك الجانب الإسباني في فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية وبرامج مشتركة بين الجانبين.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

وأضاف الوزير أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم التطبيقي والتدريب الفني، والاستفادة من الخبرات الإسبانية في نظم التعليم المزدوج وربط التعليم بالصناعة، إلى جانب إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في إطار البرامج الأوروبية مثل Erasmus+ وHorizon Europe وبرامج التعاون الإقليمي في المتوسط.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز المشروعات البحثية المشتركة، وتسهيل نقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار، مشيرًا إلى أهمية ربط أي تعاون مؤسسي بشراكات مع الجامعات المصرية، بما يعزز التكامل ويُسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية.

كما استعرض الوزير جهود الدولة في تهيئة بيئة داعمة للابتكار داخل الجامعات، من خلال التوسع في إنشاء أودية التكنولوجيا، وحاضنات الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، بما يعزز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أعرب السفير الإسباني عن تقديره للعلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، مؤكدًا أنها علاقات إستراتيجية ومتميزة، مشيدًا بما تشهده منظومة التعليم العالي في مصر من تطور كبير وتوسع في إنشاء الجامعات.

كما أعرب وفد جامعة IE الإسبانية عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، واستكشاف فرص الشراكة الأكاديمية، وتقديم برامج تعليمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل الدولي.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الإسبانية، من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم زيارات مشتركة، وتطوير برامج مشتركة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز الشراكة القائمة بما يواكب تطلعات البلدين، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيفين الصغير مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة.

وحضر من جانب جامعة IE الإسبانية، جوزيف سفير رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأديلايد إسحاق مديرة الشراكات.