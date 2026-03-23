أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة عن انطلاق مؤتمرها الدولي السنوي CIDC 2026، والذي يُعقد هذا العام في مناسبة استثنائية تواكب الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الكلية، أول كلية لطب الأسنان في جمهورية مصر العربية منذ عام 1925.

ويُفتتح المؤتمر رسميًا يوم 1 أبريل 2026 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، على أن تُعقد جلساته العلمية خلال يومي 2 و3 أبريل 2026 بفندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، فيما تُنظم ورش العمل خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026 بمقرات الكلية بقصر العيني والشيخ زايد، إضافة إلى مقر جامعة القاهرة الأهلية.

ويأتي المؤتمر تأكيدًا على الدور الريادي لكلية طب الأسنان – جامعة القاهرة في مجالات التعليم والبحث العلمي، خاصة بعد إدراجها ضمن أفضل التخصصات عالميًا وفق تصنيف شنغهاي الدولي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن تزامن انعقاد المؤتمر مع مئوية الكلية يمثل محطة تاريخية تجسد قرنًا من الريادة في إعداد كوادر طبية أسهمت بفاعلية في تطوير الرعاية الصحية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف دعم تطوير القطاع الصحي وتعزيز الابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي، مع التركيز على توطين صناعة مستلزمات طب الأسنان.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيرالدين محمد أحمد، عميد كلية طب الأسنان، أن المؤتمر يركز على قضايا محورية، في مقدمتها تعزيز مفاهيم الوقاية وصحة الفم باعتبارها جزءًا أساسيًا من الصحة العامة، في ظل التحديات المتزايدة لأمراض الفم عالميًا، إلى جانب دعم الابتكار وتوطين الصناعة وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية.

ويناقش المؤتمر أهمية إنشاء منصة وطنية موحدة لتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والصحة والجهات التنظيمية، بما يسهم في تحسين صحة الفم للمواطن المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تشير إلى تأثر نحو 4.5 مليار شخص بأمراض الفم حول العالم.

كما تشهد فعاليات المؤتمر مشاركة واسعة لنخبة من العلماء والخبراء من مصر ومختلف دول العالم، إلى جانب تنظيم 44 ورشة عمل تغطي كافة تخصصات طب الأسنان، بالإضافة إلى جلسات نقاشية للخروج بتوصيات عملية تدعم تطوير المنظومة الصحية.

كذلك يتناول المؤتمر بشكل موسع العلاقة بين أمراض الفم والصحة العامة، وتأثيرها على أمراض القلب والسكري والزهايمر وأمراض الأطفال والمناعة، فضلًا عن خطر السكتة الدماغية، ويصاحب المؤتمر معرض علمي وصناعي بمشاركة أكثر من 20 شركة، إلى جانب دعم عدد من الجهات والمؤسسات العلمية والبحثية.

كما يسلط المؤتمر الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، ويهتم بتنمية مهارات الطلاب من خلال جلسات متخصصة ومسابقات علمية وفنية، أبرزها مسابقة “مصر في عيني” لتعزيز الهوية الوطنية.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة جيرالدين محمد أحمد، عميد كلية طب الأسنان، وبمشاركة نخبة من قيادات الكلية، حيث تتولى الدكتورة علا مصطفى عمر مهام نائب رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة شيرين عادل أمين نائب رئيس المؤتمر ورئيس لجنة التنسيق اللوجستي، والدكتورة إلهام مصطفى محمد فوزي منصب الرئيس التنفيذي للمؤتمر، بما يعكس تكامل الجهود التنظيمية لإنجاح هذا الحدث العلمي البارز.

