استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة شيتوسي نوغوتشي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة اعتزاز مصر بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع البرنامج بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به البرنامج في دعم مشروعات بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الابتكار، ونقل الخبرات الدولية.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة خطة الوزارة التي ترتكز على دعم الاقتصاد المعرفي، وتمكين شباب الباحثين، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التكامل بين منظومة البحث العلمي وقطاعات الصناعة المختلفة، وكذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن، بما يسهم في توجيه مخرجات الأبحاث نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ بيئة داعمة للابتكار داخل الجامعات من خلال التوسع في إنشاء المتنزهات التكنولوجية، وتسهيل إطلاق حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجامعات المصرية في هذا المجال من كوادر بحثية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيتوسي نوغوتشي ترحيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطوير منظومة البحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الطابع التطبيقي للأبحاث وربطها بالتحديات التنموية ذات الأولوية، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على توفير الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الدولية؛ التي تسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ.

كما أعربت عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في مصر، بما يدعم خلق بيئة داعمة متكاملة للبحث والابتكار.

وبحث الجانبان التعاون في تشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومنتجات، وتطوير آليات تمويل الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع القطاع الصناعي، إلى جانب تحفيز شباب الباحثين بما يعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

كما تناول اللقاء بحث سبل تسويق المخرجات البحثية، والوصول بها للعالمية، حيث أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص الوزارة على عقد الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، وكذلك إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، وأفرع للجامعات المصرية في العديد من الدول في إطار خطة تدويل التعليم العالي، وكذلك تعزيز المشروعات البحثية المشتركة، وتسهيل نقل التكنولوجيا.

اقرأ أيضاً:

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

مواصفات امتحان العلوم لشهر مارس للمرحلة الابتدائية 2026

استجابةً لمطالب أولياء الأمور.. التعليم تعدل موعد امتحانات شهر مارس 2026