قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إننا نرى التطور الهائل لما يحدث في مشروعات وتطوير بعدد من الملفات في مصر تحت رعاية الفريق كامل الوزير، لذلك يستحق الشكر.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 15"، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - معهد تدريب الموانئ "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة: بوابة المستقبل للتجارة العالمية الخضراء"، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، والدكتور نضال مرضي القطامين، وزير النقل الأردني، ومارينا هادجمانوليس نائبة رئيس قبرص لشؤون الشحن.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية، عاصمة الثقافة والفنون على مدار العصور، تحتضن العلم والتعليم وكذلك المقر الرئيسي للأكاديمية العربية البحرية.

وتابع: عنوان المؤتمر والشركات الدولية من كل أنحاء العالم موجودة في هذا المؤتمر.

وأكد أن الأكاديمية البحرية تضع كافة خبراتها لخدمة الرؤى الاستراتيجية للدول العربية بكافة فروعها سواء داخل أو خارج مصر.

وقال الدكتور أكرم السلمي، عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "مارلوج" الدولي للنقل البحري واللوجستيات، إن المؤتمر ملتقى يجمع الأكاديميين وصناع القرار من مصر ودول العالم من خلال حضور عدد من المسؤولين والمنظمات الدولية وأساتذة الجامعات وممثلين للمؤسسات العلمية.

وأضاف أن المؤتمر يتناول موضوعات متخصصة وتحديات راهنة يشهدها العالم، واستعراض الحلول والآليات العلمية، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر تسعى إلى تحويل الرؤى العلمية إلى حلول واقعية.

وتابع: الممرات الذكية ليست تكنولوجيا وذكاءً اصطناعيًا مجردًا فقط، ولكن إرادة بشرية طوعت العلم لحماية الأرض، وفي هذا العام نريد الحفاظ على البيئة عبر التجارة الخضراء.

