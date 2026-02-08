أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التعافي النسبي لمعدلات حركة الملاحة في قناة السويس خلال 2025، موضحًا أن عام 2024 كان الاختبار لقناة السويس؛ نظرًا للأحداث المستمرة منذ 2023، وزيادة في الإيرادات حتى شهر يناير الماضي بلغت نحو 18% مقارنةً بالعام الماضي.

وأعلن ربيع 24.5% زيادة في الإيرادات خلال الربع الأخير من عام 2025، وزيادة 9% في أعداد السفن، و24.2% زيادة في الحمولات، بعد هدوء الأوضاع والاطمئنان لحركة الملاحة؛ خصوصًا بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في حرب غزة.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه تم تقديم خدمات جديدة لكل السفن العابرة من قناة السويس خلال الفترة الماضية، بجانب تطوير وصيانة بعض المناطق.

وذكر ربيع، في ما يتعلق بتطوير الترسانات بالقناة، أنه تم إجراء عمليات صيانة نوعية بترسابة بورسعيد، وإنتاج نحو 118 وحدة بحرية جديدة منذ 2019، فضلًا عن تصدير قاطرتَين، 90 طنًّا، لشركة "نيري" الإيطالية.

ولفت رئيس "قناة السويس" إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لترسانة البحر الأحمر، برصيف 500م طوليًّا، وقدرة رفع 850 طنًّا، والانتهاء من بناء مصنع القاطرات بطاقة إنتاجية 30 قاطرة سنويًّا.

وأوضح ربيع أنه تم الانتهاء من بناء وتسليم 28 لنشًا بحريًّا، و10 قطارات عزيمة شد 12 طنًّا، وجار بناء 8 قاطرات بعزم يتراوح بين 12 طنًّا و20 طنًّا.

وأشار رئيس "قناة السويس" إلى أنه جار بناء 12 سفينة صيد من نوع "رزق" داخل مصنع القاطرات بقناة السويس.

