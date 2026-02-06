إعلان

حسين الجندي يحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة المنوفية

كتب- عمر صبري:

11:19 م 06/02/2026
    مناقشة رسالة الماجستير
شهدت كلية الآداب بجامعة المنوفية مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث حسين فوزي محمد شعبان الجندي، تخصص الدراسات الإسلامية بنظام الساعات المعتمدة، والتي حملت عنوان: (آراء الإمام أبى حسن الشاذلي في التفسير وأثرها في الدعوة الإسلامية (دراسة تحليلية).

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود حربي الجندي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالعال السيد، أستاذ أصول اللغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والدكتور أشرف حربي الجندي، من وزارة الأوقاف.

وحصل الباحث على درجة الماجستير بتقدير امتياز بعد مناقشة مستفيضة أمام لجنة من كبار الأكاديميين.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة والإشراف من:

الدكتور محمد محمود أحمد هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، وأستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر (مشرفًا).

الدكتور حسن السيد خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية، ووكيل كلية الآداب سابقًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية (مناقشًا).

الدكتور محمد السيد عزوز، أستاذ النحو والصرف بكلية الآداب جامعة المنوفية، ووكيل الكلية الأسبق لشئون التعليم والطلاب، وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات (مشرفًا).

الدكتورة رانيا عزمي نظمي، أستاذ الدراسات الإسلامية، ووكيل كلية الآداب جامعة دمنهور (مناقشًا).

رسالة الماجستير الدراسات الإسلامية جامعة المنوفية

