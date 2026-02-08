الفرع الدولي لجامعة القاهرة يطلق أولى فعاليات برنامج "اعرف بلدك"

أطلق الفرع الدولي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة لشؤون الفرع الدولي، أولى فعاليات سلسلة الزيارات الميدانية لبرنامج "اعرف بلدك"، في إطار الدور التثقيفي والوطني الذي تضطلع به جامعة القاهرة، وحرصها المستمر على تنمية وعي طلابها وتعزيز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وحضارته العريقة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن برنامج "اعرف بلدك" يُعد أحد النماذج الرائدة للأنشطة الطلابية الهادفة التي تستهدف تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى أبناء الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعلّم خارج قاعات الدراسة باعتباره عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب وصقل وعيه، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر إدراكًا لمسؤولياتها الوطنية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة ،أن انطلاق البرنامج يعكس حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتجربة الحياتية المباشرة، مؤكدًا أن معرفة الوطن تمثل الخطوة الأولى نحو صناعة مستقبل واعٍ ومسؤول، وأن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والفخر بالهوية الوطنية لدى الطلاب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة نوح، مساعد رئيس الجامعة لشؤون الفرع الدولي، أن البرنامج تضمن تنظيم زيارات ميدانية إلى المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وحديقة الأزهر، بمشاركة طلاب برامج كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والطب البيطري، والآداب، إلى جانب مشاركة طلاب من جمهورية الصين الشعبية الملتحقين ببرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، بما يعزز التفاعل الثقافي والحضاري بين الطلاب من مختلف الجنسيات.

وأضافت أن البرنامج نُفذ بإشراف مشترك لكل من الدكتورة وسام نصر، القائم بأعمال عميدة كلية الإعلام، والدكتورة مروة محمود، المشرف الأكاديمي لبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام بالفرع الدولي، وبمتابعة الأستاذة نور نجيب، مسؤولة رعاية الشباب بالفرع الدولي، وفريق رعاية الشباب.

