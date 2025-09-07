رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للمعاهد

جنوب سيناء- رضا السيد:

اعتمد الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني لامتحانات المعاهد الأزهرية بالمحافظة للعام الدراسي 2024- 2025 ، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة وشفافية داخل الكنترول.

وقال رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، أن نسبة النجاح بالمرحلة الإبتدائية بلغت 96,14%، وبلغت نسبة النجاح بالمرحلة الإعدادية 94,74%، وفي الثانوية الأزهرية علمي بنين 100%، وفتيات 94,44%، والثانوية قسم الأدبي بنين 98,36%، فتيات 100%، بنسبة إجمالية في الثانوية الأزهرية تصل إلى 93,88%.

وأكد أن النتيجة هذا العام جاءت لتعكس مستوى الطلاب الحقيقي، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، مع توفير أقصى درجات الانضباط والشفافية في جميع مراحل الامتحانات.

ووجهالتهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح، ومؤكدًا حرص الأزهر الشريف على دعم أبنائه ورعايتهم علميًا وتربويًا، بما يحقق رسالته في إعداد جيل متميز يجمع بين العلم والأخلاق.