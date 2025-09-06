خصم 25% على مصروفات جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا للطلاب الجدد

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا (OUST)، عن منح طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بكلياتها، خصم 25% على مصروفات الفصل الدراسي الأول، في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم طلابها وتقديم أفضل الفرص التعليمية، وبمناسبة استقبال الدفعة الأولى من طلابها.

وجاء القرار عقب اجتماع مشترك بين رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة، ويشمل الخصم جميع كليات الجامعة؛ وهي: كلية الصيدلة، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الإدارة وريادة الأعمال.

وحددت الجامعة المصروفات الدراسية بعد الخصومات لتكون كلية الصيدلة بـ81 ألف جنيه، وكلية الهندسة والتكنولوجيا بـ67 ألف جنيه، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 63 ألف جنيه، وكلية الإدارة وريادة الأعمال (البرنامج الإنجليزي) 45 ألف جنيه، وكلية الإدارة وريادة الأعمال (البرنامج العربي) 36 ألف جنيه.

وتدعو الجامعة الطلاب الراغبين في الالتحاق بسرعة التقديم للاستفادة من هذا التخفيض؛ حيث تستقبل طلبات التقديم من خلال الاتصال على 16308 أو عبر الموقع الإلكتروني للجامعة oust.edu.eg، أو بمقر الجامعة بالكيلو 21 طريق القاهرة- بلبيس، بجوار مدينة العبور.

جدير بالذكر أن جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا (OUST) انطلقت في العام الأكاديمي 2025- 2026 بموجب القرار الجمهوري رقم 564 لسنة 2024 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسعى الجامعة إلى تقديم تعليم متميز وبحث علمي متطور في بيئة تعليمية حديثة تشجع على الإبداع والابتكار؛ بما يؤهل طلابها للنجاح في عالم سريع التغير.

