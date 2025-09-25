صور.. مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد بنك الدم وحضانة العاملين

كتب- عمر صبري:

تفقد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، بنك الدم بالمستشفى، رافقه الدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي، هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، والدكتورة ريم جان المشرف العام على بنك الدم، والدكتورة مروة عدلي مدير العيادات الخارجية.

شملت الجولة زيارة وحدات التبرع بالدم، وفصل البلازما، وفصل الصفائح، ووحدة الفيروسات، ووحدة التوافق، بالإضافة إلى المعمل، والمخزن، وغرف الأطباء، إلى جانب المرور على المرضى المتواجدين.

وخلال الجولة، قدمت الدكتورة ريم جان شرحًا تفصيليًا للمراحل التي يمر بها كيس الدم بعد التبرع، موضحة أنه يتم أولًا فصل مشتقات البلازما، ثم تُترك الأكياس لحين الانتهاء من الفحوصات الفيروسية اللازمة، ليتم بعد ذلك حفظ الأكياس السليمة في ثلاجات الاستوك للتوزيع على وحدات الصرف المختلفة، مثل وحدة الصرف الرئيسية بالدور الثاني بالمستشفى، وبنك دم النساء، ومستشفيات أبو الريش والمنيرة، أما الأكياس غير الصالحة فيتم إدخالها في دورة الإعدام المخصصة.

كما تم استعراض الأجهزة الحديثة الخاصة بفصل الدم ومشتقاته، والتي شرحتها الدكتورة ريم جان، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي يؤديه بنك الدم في تلبية احتياجات المستشفيات الجامعية.

وفي ختام جولته، حرص الدكتور حسام حسني على القيام بزيارة إنسانية لحضانة العاملين بالمستشفى، للاطمئنان على الأطفال المتواجدين بها، تأكيدًا على الجانب الاجتماعي والإنساني في رعاية أسرة العاملين بالمستشفيات.

اقرأ أيضا:

جدل بشأن استخدام الحوامل لـ"الباراسيتامول".. ورد رسمي من الصحة

شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط- صور