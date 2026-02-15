بالصور.. استخراج آلة حادة نافذة بمخ مريض طوارئ قصر العيني

نجح فريق طبي بمستشفى طوارئ قصر العيني في إجراء تدخل جراحي بالغ الدقة والتعقيد؛ لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 18 عامًا، وصل إلى المستشفى في حالة حرجة إثر إصابة نافذة بالرأس بآلة حادة اخترقت عظام الجمجمة واستقرت داخل أنسجة المخ.

وكان المستشفى قد استقبل الحالة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا؛ حيث كان المريض يعاني اضطرابًا شديدًا بدرجة الوعي نتيجة الإصابة الخطيرة، وعلى الفور جرى إدخاله إلى غرفة الإصابات المتعددة، حيث تم التعامل العاجل مع الحالة وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة للحالات الحرجة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، مع مناظرة الحالة من قِبل فرق طبية متعددة التخصصات، وإجراء الفحوصات العاجلة من أشعة وتحاليل دقيقة لتقييم الإصابة وتحديد خطة التدخل.

وفي أقل من ساعة من وصول المريض، ووفقًا لأعلى معايير الاستجابة السريعة في التعامل مع حالات الطوارئ الحرجة، تم نقل المريض إلى غرفة إنقاذ الحياة؛ حيث جرى تجهيزه فورًا لإجراء تدخل جراحي عاجل بواسطة فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طوارئ قصر العيني.

وتضمن التدخل الجراحي استخراج الآلة الحادة من داخل أنسجة المخ وعظام الجمجمة بدقة متناهية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الجراحية اللازمة للحفاظ على سلامة الأنسجة الحيوية بالمخ والسيطرة الكاملة على النزيف ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

واستغرقت العملية الجراحية نحو أربع ساعات متواصلة، جرت خلالها متابعة دقيقة للحالة من فريق طبي متكامل يعمل بتنسيق كامل وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وضم الفريق الطبي فريق جراحة المخ والأعصاب الدكتور رامي محسن استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عمرو جمال أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والأطباء المقيمين: د.أحمد ممدوح عيسى، د.معاذ يحيى، د.العناني سعد، وضم فريق التخدير والرعاية المركزة الدكتورة سارة بديع استشاري التخدير والرعاية المركزة، والأطباء المقيمون: د.جودي صبري ود.مريم أحمد.

وضم فريق التمريض والعمليات فاطمة محمد وأحمد عبد العزيز ومحمد كمال، وعامل العمليات: جمعة عبد الحليم.

وقال الدكتور حازم عبد البديع، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إن العملية أُجريت بدرجة عالية من الدقة باستخدام أحدث الأساليب الجراحية المتقدمة، مؤكدًا أن نجاح التدخل يعكس المستوى العلمي المتميز وجاهزية الفرق الطبية، إلى جانب القدرة على التنسيق الكامل بين مختلف التخصصات في إدارة الحالات الحرجة والمعقدة.

وأكد الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى طوارئ قصر العيني، أن التعامل مع الحالة تم وفق منظومة عمل دقيقة ومتكاملة تبدأ منذ لحظة استقبال المريض، وتعتمد على سرعة تقييم الحالة، وكفاءة التنسيق بين الفرق الطبية، وجاهزية أقسام الطوارئ وغرف إنقاذ الحياة على مدار الساعة، بما يضمن التدخل الطبي في التوقيت الأمثل للحفاظ على حياة المرضى.

وأضاف ماهر أن هذا النجاح يعكس مستوى الانضباط المؤسسي داخل المستشفى وفاعلية منظومة الطوارئ والاستجابة السريعة.

وأكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن هذا النجاح يمثل نموذجًا واضحًا لكفاءة منظومة العمل داخل مستشفيات الجامعة، ويعكس التكامل المؤسسي بين الفرق الطبية والتخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أن سرعة اتخاذ القرار وتوافر الإمكانات الطبية والتقنية الحديثة تُعد من الركائز الأساسية لضمان تقديم رعاية طبية متقدمة وآمنة للحالات الحرجة.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن هذا النجاح الطبي يعكس بوضوح كفاءة منظومة العمل داخل مستشفيات الجامعة وقدرة فرقها على التعامل مع أخطر الحالات الطارئة باحترافية عالية، مشيرًا إلى أن التنسيق المتكامل بين التخصصات المختلفة وسرعة اتخاذ القرار والانضباط المهني تمثل الركائز الأساسية لتقديم رعاية طبية آمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وأضاف أن مستشفيات الجامعة مستمرة في دعم منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة وتطوير قدرات فرقها الطبية بما يليق بتاريخ ومكانة جامعة القاهرة العريقة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق