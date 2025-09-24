كتب- عمر صبري:

اختتم مركز توظيف جامعة عين شمس أسبوعه الخامس ضمن مبادرة كن مستعدا ً Be Ready مليون مؤهل مبتكر، لتنمية المهارات الحياتية والتوظيفية لطلاب وخريجي جامعة عين شمس وضمان جاهزيتهم للإنضمام لسوق العمل.

نفذت المبادرة بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وحقق مركز التوظيف بالجامعة نتائج غير مسبوقة من خلال تدريب وتأهيل 2100 طالب وخريج ضمن المبادرة، وذلك علي مدار 5 أسابيع.

جاء ذلك من خلال عقد أكثر من 68 مجموعة تدريبية بمقرات مركز التوظيف، وكليات التجارة والألسن والأداب، وذلك بالتعاون مع أكثر من 28 مدرب و20 منسق تدريب.

وقام مركز التوظيف بتقديم برنامج تدريبي مكثف لمدة ستة أيام للطلاب والخريجين يستهدف بناء مهاراتهم في موضوعات التوجيه المهني، الذكاء العاطفي، الوعي الذاتي، الإهتمامات والقيم الوظيفية، إتخاذ القرارات، تحديد الأهداف، إدارة الوقت، حل المشكلات، مهارات التواصل، مهارات البحث عن وظيفة ، والوظائف الخضراء. بالإضافة إلي ذلك، موضوعات تخطيط الحياة الاجتماعية والتخطيط المالي.

وأشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بما حققه مركز التوظيف من نتائج ملموسة ضمن هذه المبادرة. وأثنى سيادته على المشاركة غير المسبوقة من جانب الطلاب والخريجين، مؤكداً أن هذا الإقبال الكبير يعكس حرصهم على تأهيل أنفسهم بفعالية لسوق العمل.

وتعد مبادرة "كن مستعدًا" إحدى الآليات التنفيذية لمبادرة "تحالف وتنمية"، بتمويل من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة عدد من الشركاء الدوليين والمحليين من بينهم منظمة العمل الدولية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومعهد الابتكار العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة صناع الحياه مصر وهيئة بلان إنترناشيونال من خلال برنامج جاهزون للغذ.

