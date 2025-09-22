5 خطوات لتسجيل طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد فتحَ باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط؛ اضغط هنا:

وأوضح مكتب التنسيق الخطوات كالتالي:

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا: www.tansik.digital.gov.eg، ثم الانتقال إلى صفحة خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

2 - تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة شهادة الثانوية الأزهرية الخاصة بالطالب، حيث تظهر للطالب بياناته (القسم- مجموع الدرجات- اسم المعهد.. إلخ).

3 - سداد مقابل خدمة التنسيق؛ يقوم الطالب بالدخول إلى صفحة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يسدد قيمة مقابل خدمة التنسيق، ودليل طالب الثانوية الأزهرية من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة فقط (بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، منافذ التحصيل التابعة لشركات الدفع الإلكتروني). ولن تُقبل أي وسيلة أخرى للسداد؛ إذ لا يمكن للطالب تسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

4 - عرض الكليات والمعاهد المتاحة؛ يعرض موقع التنسيق الإلكتروني قائمةً بالكليات والمعاهد التي تتناسب مع المجموع الاعتباري للطالب، وفقًا للحد الأدنى المبدئي لكل منها، ويكون القبول على أساس مجموع الطلاب وفي حدود الأعداد المقررة بكل كلية أو معهد، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند القبول في كليات الجامعات الحكومية.

5 - الاحتفاظ بالبيانات السرية؛ يحتفظ الطالب برقم الجلوس والرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح؛ لتعديل رغباته في أي وقت قبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويُعد الرقم السري ضمانًا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص آخر بتعديل الرغبات التي قام الطالب بتسجيلها.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة

4 أسباب وراء تصوير شركات الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

هيئة الدواء تحذر من أدوية البرد للأطفال "دون وصفة طبية"