كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشادت السيدة ماريا نيلسون، وزيرة الدولة السويدية للتعليم والبحث العلمي، بنجاح التجربة المصرية في هذا القطاع، وذلك خلال لقائها مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة والثلاثين من المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025)، الذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بمدينة جوتنبرج بالسويد.

وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة السويدية عن اهتمامها الكبير بالتجربة المصرية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال التعليم العالي، والآليات التي اعتمدت عليها مصر لتحقيق هذا التطور السريع والملموس.

من جانبه، استعرض الدكتور أيمن عاشور خلال اللقاء أبرز ملامح التطوير التي يشهدها التعليم العالي في مصر، والتي شملت التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والدولية، ورفع كفاءة منظومة البحث العلمي، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية "مصر 2030".

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنوع منظومة التعليم العالي في مصر، التي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب فروع الجامعات الأجنبية. وأوضح أن هذا التنوع يوفّر مسارات تعليمية متعددة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتمنح الطالب فرصًا مرنة لتحقيق طموحاته الأكاديمية والمهنية.

كما"عاشور" الضوء على مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز مساهمة الجامعات في دعم الابتكار والتطوير، بما يُلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.