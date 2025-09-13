''الوافدين'' تحتفل بالمولد النبوي الشريف في نادي الطلاب

كتب- عمر صبري:

أقامت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين احتفالًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمقر نادي الطلاب الوافدين في وسط القاهرة، وسط حضور لافت من الطلاب من مختلف الجنسيات.

وتخلل الحفل فقرات دينية وفنية أضفت أجواءً من البهجة والروحانية، وأسهمت في تعزيز روح التآخي والتعارف بين الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص الإدارة على دمج الطلاب الوافدين في المجتمع المصري، وتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بينهم، فضلًا عن إبراز مظاهر الاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية في مصر.

وأعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بالتنظيم، مؤكدين أن مصر لا تُعد وجهة تعليمية رائدة فحسب، بل أيضًا تجربة إنسانية وثقافية متكاملة، تجمع بين التحصيل الأكاديمي والأنشطة التي تثري حياتهم وتصقل شخصياتهم ليكونوا جسورًا للتواصل بين الشعوب.

وتولي إدارة الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب الوافدين اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الفعاليات المتنوعة، سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو الاجتماعية، من خلال أندية الطلاب الوافدين المنتشرة بالقاهرة وعدد من المحافظات، وفي مقدمتها نادي وسط القاهرة الذي يُعد ملتقى لتلاقي الثقافات وتبادل الخبرات.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي وثقافي عالمي، عبر توفير الدعم والرعاية للطلاب الوافدين، وإعدادهم كسفراء لمصر في أوطانهم.

يُذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في استقطاب الطلاب الوافدين، حيث بلغ عددهم نحو 125 ألف طالب من أكثر من 119 دولة، بفضل جهود الوزارة في تيسير إجراءات القبول عبر منصة "ادرس في مصر"، وتطوير الخدمات الأكاديمية والطلابية، إلى جانب التوسع في الأنشطة الثقافية والرياضية، مع خطط مستقبلية تشمل زيادة المنح الدراسية والتأمين الطبي والتسويق الدولي، بما يعزز مكانة مصر التعليمية والثقافية على الصعيد العالمي.

