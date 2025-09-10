كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق طلابي من كلية الهندسة بالمركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في مسابقة "تصور المستقبل" لمشاريع التخرج 2025، والتي تنظمها شركة "ديل تكنولوجيز" في نسختها العاشرة، بمشاركة 259 فريقًا من 14 دولة.

وحصد مشروع التخرج "نبتة" المركز الأول، وهو نظام ذكي متعدد الوسائط للكشف المبكر عن أعراض اضطراب طيف التوحد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشاد رئيس الجامعة بأداء الفريق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس جودة التعليم والتدريب بجامعة القاهرة، ويبرز قدرة طلابها على المنافسة دوليًا.

وشدد عبدالصادق على حرص الجامعة على دعم طلابها في مجالات الابتكار والإبداع، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الدولية بما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، أن مشروع "نبتة" يقدم حلاً مبتكرًا للتشخيص المبكر ومتابعة حالات التوحد عبر منصة إلكترونية شاملة، تعتمد على نماذج متقدمة للتعلم الآلي وتحليل السلوكيات النمطية من خلال الفيديوهات. ونجح النموذج في تحقيق دقة وصلت إلى 97%، متفوقًا على جميع النماذج المنافسة.

وأشار الدكتور محمد علي رشدي، المشرف على المشروع، إلى أن الفريق طور نظامًا لحظي الأداء يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع مراقبة تفاعلات الطفل، مثل ثبات الرأس، اضطرابات الفم، معدل الرمش، التفاعل العاطفي، والنظرة المتبادلة، إضافةً إلى نماذج متطورة للرؤية واللغة.

ويُوفر النظام رؤى كمية ونوعية تُفيد في التشخيص والعلاج والتخطيط التعليمي للأطفال المصابين بالتوحد.

وأكد رشدي أن "نبتة" يسهم في سد الفجوة بين الأسر والمعالجين والباحثين، عبر توفير أداة قائمة على البيانات تُحسّن جودة حياة الأطفال المصابين وأسرهم، وتُتيح رعاية صحية أكثر شمولاً.

وضم الفريق الطلابي الفائز خمسة طلاب هم: عبد الرحمن شوقي غيطاني، وأمجد عاطف عبد الحكيم، ومحمود محمد علي، وعمر عبد الناصر عبد الجيد، وزياد حسام الفيومي، تحت إشراف الدكتور محمد علي رشدي والدكتورة إيمان نبيل مرزبان من قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بالكلية.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية