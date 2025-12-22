نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد المدينة الجامعية -(صور)

أجرى الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، زيارة تفقدية إلى المدينة الجامعية للطالبات بمصر الجديدة، يرافقه إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للطالبات، والاطمئنان على توافر بيئة سكنية آمنة ومناسبة.

وشملت الزيارة تفقد الغرف السكنية للإطلاع على مستوى النظافة والصيانة، إلى جانب المرور على المطعم لمتابعة جودة الوجبات المقدمة والإلتزام بالاشتراطات الصحية، فضلًا عن تفقد المركز الطبي والتأكد من جاهزيته لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالبات على مدار الساعة.

كما تضمنت الجولة تفقد صالات المذاكرة، وصالة الألعاب الرياضية، والمسرح، للوقوف على مدى جاهزيتها لخدمة الطالبات ودعم الأنشطة المختلفة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى الانضباط والنظافة داخل المدينة الجامعية، وبالجهود المبذولة من العاملين في تقديم الخدمات للطالبات، مؤكدًا ضرورة الإستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسينها بما يحقق راحة الطالبات ويلبي احتياجاتهن.

كما أوصى بدعم المركز الطبي والصيدلية بالمدينة الجامعية للطالبات بعدد أكبر من الأطباء والصيادلة، في ضوء ارتفاع معدلات تردد الطالبات على المركز الطبي والصيدلية.

كذلك أوصى الدكتور رامي ماهر غالي بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خلال عطلة الصيف القادم لبعض المباني السكنية التي تستدعي ذلك، وذلك على مستوى فروع المدن الخارجية.

وشدد نائب رئيس الجامعة على أهمية المتابعة المستمرة والإستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى، بما يسهم في توفير أفضل مستوى من الرعاية والخدمات للطلاب والطالبات داخل المدن الجامعية.

