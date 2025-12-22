10 تعيينات رؤساء أقسام بتربية عين شمس.. الأسناء والمدد

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس 10 قرارات بتعيينات في كلية التربية جامعة عين شمس، حاءت على النحو التالي:

- الأستاذة الدكتورة هبة الغريب عطية الجمل - الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذ الدكتور محمد أحمد علي هيبه - الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذ الدكتور أحمد محمد محمد عبد العزيز - الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

- الأستاذة الدكتورة غادة صابر محمد أحمد - الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد عثمان - الأستاذ بقسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

- الأستاذ الدكتور أحمد محمد فؤاد مصطفى حسين - الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذة الدكتورة حنان حلمي لطيف حافظ - الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

- الأستاذ الدكتور شريف عبد الله سليمان المنصوري - الأستاذ بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذة الدكتورة رشا حامد سيد حسن بندق، الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

- الأستاذ الدكتور مجدي شبل صالح السيد - الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

