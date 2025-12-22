إعلان

10 تعيينات رؤساء أقسام بتربية عين شمس.. الأسناء والمدد

كتب : عمر صبري

07:57 م 22/12/2025

كلية التربية جامعة عين شمس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس 10 قرارات بتعيينات في كلية التربية جامعة عين شمس، حاءت على النحو التالي:

- الأستاذة الدكتورة هبة الغريب عطية الجمل - الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذ الدكتور محمد أحمد علي هيبه - الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذ الدكتور أحمد محمد محمد عبد العزيز - الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

- الأستاذة الدكتورة غادة صابر محمد أحمد - الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد عثمان - الأستاذ بقسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

- الأستاذ الدكتور أحمد محمد فؤاد مصطفى حسين - الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذة الدكتورة حنان حلمي لطيف حافظ - الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

- الأستاذ الدكتور شريف عبد الله سليمان المنصوري - الأستاذ بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

- الأستاذة الدكتورة رشا حامد سيد حسن بندق، الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

- الأستاذ الدكتور مجدي شبل صالح السيد - الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية التربية رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 22 / 12 / 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاً:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة عين شمس كلية التربية محمد ضياء زين العابدين هبة الغريب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026