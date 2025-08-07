كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 908 لسنة 2025، بشأن بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية، الكائن بطريق مصر الإسماعيلية، والتابع لجمعية طلائع الفسطاط الخيرية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على عدد من التشريعات المنظمة، منها القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، والقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته، والقرار الجمهوري رقم 270 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى قرارات وزارية سابقة ذات صلة بإنشاء وتنظيم المعهد المذكور.

تخصصات الدراسة ونظام القبول

أوضح القرار أن المعهد يضم التخصصات التالية بنظام (2+2): تركيبات الأسنان، المختبرات الطبية، وعلوم الأشعة. ويعتمد وزير التعليم العالي المؤهلات التي يتم منحها من قبل المعهد.

مدة الدراسة والمؤهلات الممنوحة

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات، مقسمة إلى مرحلتين، الأولى مدتها سنتان يحصل الطالب بعدها على دبلوم فني في مجال التخصص، والثانية تمتد أيضًا لسنتين، يحصل الطالب بنهايتها على درجة البكالوريوس التقني في نفس المجال.

وأكد القرار أن قبول الطلاب يتم عبر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع التزام المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة القطاع المختصة، كما تخضع الامتحانات لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.