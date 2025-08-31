كتب- عمر صبري:

تفقد صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، مقر جامعة عين شمس الأهلية المخصص لاستقبال الطلاب للتقديم الإلكتروني استعدادًا للقبول المبدئي للعام الجامعي 2025/2026، بحضور سمير عثمان، القائم بعمل الأمين العام للجامعة الأهلية.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن التنظيم والجهد المبذول من القائمين على عملية التقديم، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب منذ اللحظة الأولى لانضمامهم.

كما أشار إلى سعي الجامعة لأن تكون نموذجًا رائدًا في التعليم الجامعي من خلال برامج أكاديمية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشددًا على أن الدعم المقدم للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التقديم يعكس التزام الجامعة بتذليل العقبات وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وشهد مقر الجامعة بدار الضيافة استمرار الإقبال الكثيف من الطلاب، حيث وفرت الجامعة فريق عمل متخصص لمساعدة الطلاب في استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني، إلى جانب منسقين أكاديميين للإجابة عن استفساراتهم، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتستمر فترة التقديم حتى الخميس 4 سبتمبر 2025، كما يمكن التقديم إلكترونيًا عبر الرابط: هنا

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بأربع كليات هي: الطب، الهندسة، الأعمال، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

اقرأ أيضاً:

ما مصير أعمال السنة في الثانوية العامة و"البكالوريا"؟.. التعليم توضح

تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني 2025

مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026.. تعرف على التفاصيل