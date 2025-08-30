كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مدينة السادات.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مدينة السادات، برئاسة الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس الشكر إلى الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، المنتهية ولايتها في رئاسة جامعتها في منتصف شهر سبتمبر القادم، وثمن المجلس التطوير الذي حققته سيادتها في كافة مسارات العمل الجامعي، وكان له أطيب الأثر في الارتقاء بمنظومة التعليم، وخدمة المجتمع المحلي.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور طارق علي محمد لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وقدم المجلس التهنئة للدكتور عمرو أحمد المصري لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، متمنين لسيادتهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأسرة أمانة المجلس، بمناسبة حصول المجلس على 4 شهادات أيزو، حيث حصل المجلس على شهادة الأيزو في إدارة الجودة، وشهادة الأيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة الأيزو في إدارة المعرفة، وشهادة الأيزو في إدارة الحوكمة.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مبادرة "كن مستعدًا"، بإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، كما قدم الوزير الشكر للسادة رؤساء الجامعات ومديري مراكز التطوير المهني، على جهودهم الكبيرة في إنجاح النسخة الثانية من المبادرة "كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر".

كما قدم المجلس الشكر لفريق عمل مكتب التنسيق، بإشراف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، على جهودهم المتميزة، خلال مراحل التنسيق السابقة.

ووجه الوزير الشكر للإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بإشراف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لدورها البارز في توعية الطلاب بكيفية التنسيق، وتقديم الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب خلال مراحل التنسيق السابقة، بالإضافة إلى دور الإدارة الهام في الترويج للمبادرة الرئاسية "كن مستعدًا"، وذلك بالتعاون مع إدارات الإعلام بالجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة وضع الجامعات خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية)، ودعم الطلاب أصحاب المواهب قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب في المجتمع.

ووجه الوزير بوضع خطط لتنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب حول التحديات المختلفة، وتعزيز الانتماء لديهم، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب؛ لمواجهة المفاهيم والأفكار التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وذلك استعدادًا للعام الدراسي 2025/2026.

وفي إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، وجه الدكتور أيمن عاشور بالاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد وإعلان الكليات الجداول الدراسية مبكرًا قبل بداية العام الدراسي، حتى يتسنى للطلاب التعرف عليها قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم بتصنيف شنغهاي الصيني لعام 2025، والذي يُعَد واحدًا من التصنيفات العالمية المرموقة. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أغسطس، وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على زيارته لمدينة أمستردام بهولندا، حيث زار مقر شركة إلسيفير (Elsevier)، لتعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري والانضمام لشبكة جامعات الجيل الرابع، وتوسيع نطاق التعاون الحالي في مجالات النشر العلمي، والوصول إلى قواعد البيانات الدولية، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، كما قام الوزير بزيارة مقر شركة إنسيچن (Incision) العالمية، وتم توقيع سلسلة عقود استراتيجية بين بنك المعرفة المصري والشركة.

وشارك الدكتور أيمن عاشور في اجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لتعزيز الشراكة البحثية في مجال مكافحة الأمراض السرطانية وتطوير حلول علاجية مبتكرة، وتطوير أنظمة الكشف عن الأمراض والتشخيص الدقيق، بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان وجامعة أكسفورد البريطانية.

كما شارك الدكتور أيمن عاشور في اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الوزراء، واستعرض الوزير الخطة التنفيذية ووثيقة البرامج الخاصة بخطة إعادة الإعمار، حيث أشرف الوزير على فريق العمل الذي أعد خطة إعادة إعمار غزة والتي تم اعتمادها في القمة العربية الطارئة التي استضافتها جمهورية مصر العربية في مارس الماضي، وتم التأكيد على أهمية ضمان فاعلية واستدامة الخطة، بما في ذلك ما يتعلق بالنواحي الإنشائية وأعمال البنية الأساسية والخدمات، واستمرار التنسيق والعمل المشترك بين فريق العمل وممثلي الجانب الفلسطيني لإنهاء الخطة التنفيذية في صورتها النهائية.

والتقى وزير التعلم العالي بوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تناول الوزيران المستجدات المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين مصر والدول المختلفة فى مجال التعليم العالى، كما التقى الدكتور أيمن عاشور برؤساء البعثات المصرية المنقولين إلى الخارج، حيث استعرض الوزير جهود وزارة التعليم العالى في توطيد أواصر التعاون مع الجامعات التعليمية في الخارج، والتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به المكاتب الثقافية في الخارج.

وعقد الوزير اجتماعًا مع وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

كما عقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين ، في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق أهداف الدولة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ومناقشة آليات تعظيم الاستفادة من عدد من الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد.

وعقد الوزير اجتماعًا مع نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وبحث سُبل تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية، بين الجامعات المصرية ونظيرتها الإماراتية، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

كما التقى الوزير بمستشار ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في مجالات البحث العلمي والربط مع الصناعة وإقتصاد المعرفة وتبادل الخبرات الأكاديمية، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لفرع جامعة الإسكندرية بأبوظبي.

وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح الدكتور أيمن عاشور فعاليات النسخة التاسعة من معرض "أخبار اليوم" للتعليم العالي والذي أقيم تحت عنوان "يوني إيجيبت"، ونظمته مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع الوزارة، واشتملت الزيارة على تفقد أجنحة الجامعات والمعاهد المُشاركة في المعرض، والتي تعرض فيها برامجها وتخصصاتها المتميزة، وأحدث التطورات التي شهدتها منظومة التعليم العالي.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور، المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف، والذي يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطنين، ويمثل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية في محافظة بني سويف، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وشهد الوزير إطلاق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري (EBI) برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، وذلك في كليات التجارة بعدد من الجامعات المصرية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، كما شهد الوزير مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي وجامعتي القاهرة وسوهاج في إطار تنفيذ البرنامج التعليمي الجديد، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.

وترأس الدكتور أيمن عاشور العديد من الاجتماعات ومنها، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، واجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، واجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول.

كما استقبل الدكتور أيمن عاشور، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار والبحث العلمي خلال الفترة القادمة، وكذلك مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج في مشروع "تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام".

والتقى الوزير بوفدي جامعة أدنبرة نابيير وجامعة كوين مارجريت الاسكتلنديتين ببريطانيا، لبحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع الجامعات المصرية، ودعم الجهود المبذولة في مجال التعليم العابر للحدود، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، وتبادل الخبرات الأكاديمية مع الجامعات في مصر، وكذلك بحث آليات استكمال إجراءات إنشاء فرعين للجامعتين والتي ستستضيفهما مؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال).

وبدعوة من وزير التعليم العالي، عُقدت الجلسة الإجرائية لانتخاب مجالس أمناء 3 جامعات أهلية، وهي (جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة)، وقد تم انتخاب رؤساء مجالس الأمناء ونوابهم بالجامعات الثلاث.

وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس تابع جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، للترويج للجامعات المصرية، عبر مختلف المنصات ، من خلال إنتاج محتوى رقمي متنوع، يخاطب الفئات المستهدفة في الداخل والخارج، واستعرض المجلس جهود الترويج للجامعات في ضوء جهود الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بالتعاون مع إدارات الإعلام بالجامعات، والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وكذلك استعراض ملامح الخطة التنفيذية للترويج للجامعات المصرية في الداخل والخارج خلال الفترة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس اعتمد قواعد ونظام عمل اللجان العلمية، لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأستاذ والأستاذ المساعد في الدورة الخامسة عشرة (2025/2028)، وسوف يتم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية لجامعة الغردقة، ويتضمن الدليل إرشادات استخدام الشعار والألوان الرسمية، ونماذج المطبوعات والمواد الترويجية، ومعايير التصميم للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعدادات الفعاليات والهدايا المؤسسية.

واستعرض المجلس التقرير السنوي للاستبيان المصري للمشاركات الطلابية للعام 2024/2025.

كما استعرض المجلس تقريرين حول أبرز إنجازات جامعتي القاهرة وبنها، للعام الجامعي 2024/2025.

واستعرض المجلس أيضًا تقريرين حول إنجازات جامعتي جنوب الوادي وسوهاج للعامين الجامعيين 2023/2024 و2024/2025.

