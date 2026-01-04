الأنشطة الطلابية بالجامعات: أكثر من 52 ألف نشاط طلابي خلال 2025

شهدت الجامعات خلال عام 2025 تنفيذ 52 الف نشاط طلابي متنوع، جسدت تنوع اهتمام الطلاب ومواهبهم في مجالات متعددة فقد بلغ عدد الأنشطة الرياضية 9,129 نشاطًا، بينما نظمت الأنشطة الثقافية 6,626 فعالية، والفنية 5,038، في حين سجلت الأنشطة الكشفية والجوالة 4,324 فعالية.

كما شهدت الفعاليات الاجتماعية 7,657 نشاطًا، وأنشطة الأسر الجامعية 4,911، بينما بلغ عدد الأنشطة العلمية 3,623 فعالية، انشطة اخرى 10,683 ليشكل هذا التنوع الشامل صورة حقيقية لحرص الجامعات على تنمية المهارات الطلابية وتشجيع الإبداع والمشاركة الفاعلة في كل المجالات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الدولة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا بالغًا، باعتبارها ركيزة أساسية لصقل شخصية الطلاب وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الابتكار والانتماء، وإعداد الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الأنشطة الطلابية تمثل منصة حقيقية لتعزيز الحوار البنّاء بين الشباب ومؤسسات الدولة، وبناء جيل جامعي واعٍ قادر على قيادة مسيرة التنمية الوطنية بوعي وكفاءة.

وأوضح أن برامج المعهد المختلفة، بما فيها ملتقيات القادة وورش العمل التدريبية، تهدف إلى صقل مهارات الطلاب القيادية والاجتماعية والثقافية، وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية لصقل شخصية الطلاب وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الابتكار والانتماء، وإعداد الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وشاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مشاركة طلاب الجامعات المصرية في فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في إطار دعم الوعي الثقافي والفكر المستنير لدى الشباب وهدفت المشاركة إلى ترسيخ قيم القراءة والاعتدال، وتعزيز التفكير النقدي ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال تنظيم زيارات طلابية للمعرض والمشاركة في أنشطته الثقافية المتنوعة.

