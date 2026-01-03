من داخل اللجان.. نائب رئيس جامعة القاهرة يوجه بعدم التهاون مع حالات غش

أجرى الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، جولات تفقدية للاطمئنان على انتظام الامتحانات بعدد من كليات الجامعة.

وشملت الجولة كليات العلاج الطبيعي، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، والزراعة، والطب البيطري، وذلك في إطار الامتحانات التي يؤديها نحو 250 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة بكلية العلاج الطبيعي الدكتورة أمل يوسف عميدة الكلية، وبكلية التربية للطفولة المبكرة الأستاذة الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، الدكتورة علا حسن وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما كان في استقباله بكلية التربية النوعية الدكتور طارق سمير عميد الكلية، الدكتورة علا محمد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأعضاء الكنترولات.

وخلال جولاته التفقدية، اطمأن الدكتور أحمد رجب على انتظام سير الامتحانات، وتطبيق كافة الضوابط والإجراءات التي أقرها مجلس الجامعة، ومن بينها الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتنوع الأسئلة بما يقيس مهارات ومعارف الطلاب، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، ومنع التكدس، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية داخل اللجان، فضلًا عن الالتزام بعدم السماح بدخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة.

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مشددًا على ضرورة تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، والتعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة، إلى جانب تجهيز اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم وتوفير من يعاونهم، ومتابعة جاهزية العيادات الطبية وتواجد الأطباء وهيئة التمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأشار رجب إلى أن هناك توجيهات مشددة من رئيس الجامعة بعدم التهاون مع أية محاولات للغش أو الإخلال بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على نزاهة الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والإدارات المعنية، والدور المحوري الذي يقومون به في الإشراف والمتابعة، مؤكدًا أن هذا الانضباط يعكس الصورة الحضارية لجامعة القاهرة ومكانتها كواحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في المنطقة.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الجامعة الخاصة بالامتحانات، لا سيما ما يتعلق بآليات طباعة أوراق الأسئلة وتأمين سريتها، والبدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة إعلان النتائج عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على انتظام العملية التعليمية.