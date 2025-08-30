كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بمقر الأمانة، الدكتور خالد عبد العزيز المحارب، رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية والكويتية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والكويت، وحرصهما على دعم الطلاب الكويتيين الدارسين بالجامعات المصرية، عبر توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان بيئة تعليمية متميزة.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بما يسهم في خدمة قضايا التعليم العالي في البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أهدى أمين عام المجلس الطابع البريدي الصادر بمناسبة اليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات إلى رئيس المكتب الثقافي الكويتي، الذي بدوره قدم درعًا تذكاريًا تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين.