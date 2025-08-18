كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية مصروفات العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الدراسي الجديد بتنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

كلية الهندسة:

الشريحة (أ) المنح بناء على التفوق الأكاديمي 108,360 جنيه مصري

الشريحة (ب) المنح بناء على التفوق الأكاديمي 135,450 جنيه مصري

الشريحة (ج) المصروفات قبل المنح 153,510 جنيه مصري

كلية علوم الحاسب والمعلومات:

الشريحة (أ) المنح بناء على التفوق الأكاديمي 103,440جنيه مصري

الشريحة (ب) المنح بناء على التفوق الأكاديمي 129,300جنيه مصري

الشريحة (ج) المصروفات قبل المنح 146,540جنيه مصري

كلية تكنولوجيا الأعمال:

الشريحة (أ) المنح بناء على التفوق الأكاديمي 90,310 جنيه مصري

الشريحة (ب) المنح بناء على التفوق الأكاديمي 123,150 جنيه مصري

الشريحة (ج) المصروفات قبل المنح 131,360 جنيه مصري

كلية الفنون الرقمية والتصميم:

الشريحة (أ) المنح بناء على التفوق الأكاديمي 104,060 جنيه مصري

الشريحة (ب) المنح بناء على التفوق الأكاديمي 132,440 جنيه مصري

الشريحة (ج) المصروفات قبل المنح 141,900جنيه مصري

