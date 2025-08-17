"كن مستعدًا".. مبادرة لتدريب وتأهيل جيل جديد من المبتكرين بجامعة طنطا

كتب - مختار صالح:

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا – مليون مبتكر مؤهل لسوق العمل" داخل مراكز التطوير المهني بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الجهات المحلية والدولية، في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

- دعم القيادة السياسية للشباب

أكد رئيس الجامعة أن المبادرة تأتي ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بتأهيل الشباب الجامعي وتمكينهم ليكونوا قوة فاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى جاهزية المراكز لتقديم برامج تدريبية متكاملة بمعايير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ملتقيات توظيف وفرص عمل

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن جامعة طنطا ستنظم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع شركاء من القطاعات الصناعية في إقليم الدلتا، لفتح فرص عمل أمام خريجي البرامج التدريبية وربطهم مباشرة بسوق العمل.

- تعزيز المهارات وبناء المستقبل

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير مهارات الطلاب والخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مؤكداً أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر والتنمية المستدامة.