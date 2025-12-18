كيف تتخلص من قلق الامتحانات؟.. ندوة بجامعة القاهرة الأهلية

كتب – عمر صبري:

نظّم برنامج "فارم دي – صيدلة إكلينيكية" بجامعة القاهرة الأهلية، ندوة علمية توعوية بعنوان «استراتيجيات مواجهة الضغوط»، حاضرت خلالها الدكتورة منار محمد عكاشة، بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة الأم، بهدف تنمية قدرات الطالب على التكيف الإيجابي مع متطلبات الحياة الجامعية.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم الضغوط النفسية وأنواعها، ومصادر الضغوط لدى الشباب الجامعي، والعلاقة بين الضغوط وأساليب التفكير غير السوية، والآثار النفسية الناتجة عن التعرض المستمر لها، إلى جانب استعراض استراتيجيات عملية وعلمية لمواجهة الضغوط بفاعلية، مع تسليط الضوء على قلق الامتحانات بوصفه أحد أبرز الضغوط الدراسية، وسبل الحد من تأثيره السلبي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن تنظيم هذه الندوة يعكس رؤية الجامعة في الاهتمام ببناء الطالب بصورة متكاملة، تجمع بين التميّز الأكاديمي والدعم النفسي، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التفوق الدراسي والاستقرار المجتمعي داخل الحرم الجامعي، وتمكّن الطلاب من اكتساب المهارات التي تساعدهم على مواجهة الضغوط والتعامل الإيجابي مع التحديات، ليصبحوا قادرين على العطاء والمنافسة في سوق العمل بثقة وكفاءة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد محسن العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي النفسي لدى الطلاب، لأن الكثير من التحديات الأكاديمية التي يواجهها الطلاب ترتبط بالضغوط النفسية وقلق الامتحانات وأساليب التفكير غير السوية، مؤكدًا حرص الجامعة على دمج الدعم النفسي ضمن المنظومة التعليمية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلّم، وتعزيز دافعية الطلاب، ومساعدتهم على إدارة الوقت والتعامل مع المتطلبات الدراسية بكفاءة.

وأشارت الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، إلى أهمية توعية طلاب القطاع الصحي بآليات التعامل مع الضغوط النفسية، خاصة في ظل طبيعة الدراسة العملية وكثافة المقررات، مؤكدة أن إعداد طالب قادر على ضبط انفعالاته وإدارة ضغوطه يُعد عنصرًا أساسيًا في تأهيل كوادر صحية متميزة قادرة على أداء دورها المهني والإنساني بكفاءة عالية، لافتة إلى أن مثل هذه الندوات تسهم في تعزيز الصحة النفسية للطلاب، وتهيئتهم للتعامل الإيجابي مع التحديات الدراسية والمهنية المستقبلية.