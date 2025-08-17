إعلان

قرار من جامعة حلوان للطلاب الجدد بشأن التقديمات والكشف الطبي

10:47 ص الأحد 17 أغسطس 2025

جامعة حلوان

كتب – عمر صبري:

أكدت جامعة حلوان أنه سيتم الإعلان عن رابط التقديم للكليات، ورابط حجز الكشف الطبي، وذلك للطلاب الجدد المرشحين للجامعة للعام الجامعي الجديد (2025 – 2026)، بداية شهر سبتمبر.

وأضافت الجامعة أنه سيتم نشر كافة التفاصيل والروابط اللازمة لإتمام عملية التقديم للكليات على الموقع الرسمي للجامعة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وطالبت الجامعة الطلاب الجدد بمتابعة القنوات الرسمية للجامعة لمعرفة أحدث المستجدات الخاصة بالتقديم.

