نفذ فريق من طلاب قسم القوى والحماية الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة حلوان، مشروع تخرج بعنوان: "تصميم وتطبيق نظام لتوليد وتخزين الهيدروجين الأخضر"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بالجامعة.

شارك في تنفيذ المشروع مجموعة من الطلاب المتميزين: حسن محمد سعودي، عمر أيمن محمد، عمار ياسر نور الدين، أحمد علي كامل، أحمد محمد أبو زيد، محمد السيد محمد، وأحمد أشرف عبد الحميد، وذلك تحت إشراف الدكتور حلمي الزغبي، المتخصص في مجال الهيدروجين الأخضر، والذي قدّم دعماً أكاديميًا وفنيًا متواصلًا للفريق طوال مراحل إعداد وتنفيذ المشروع.

ويعتمد المشروع على تصميم نظام متكامل يعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لتوليد الهيدروجين الأخضر عبر تقنية التحليل الكهربائي للمياه، مع تطوير وحدة تخزين مبتكرة تتيح الحفاظ على الهيدروجين بكفاءة عالية وبأعلى معايير الأمان، بما يضمن إمكانية استخدامه في تطبيقات متعددة سواء في الصناعة أو النقل أو توليد الطاقة.

ويأتي هذا المشروع ليعكس وعي طلاب قسم القوى والحماية الكهربائية بالقضايا البيئية العالمية، وحرصهم على تقديم حلول عملية مبتكرة تدعم الاتجاهات المحلية والدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة.

وأكدت جامعة حلوان التزامها الدائم بدعم وتشجيع المشروعات الطلابية ذات الطابع المجتمعي والتطبيقي، خاصة تلك التي تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الابتكارات يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق "مصر الخضراء" وتعزيز مكانتها في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

