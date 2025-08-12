كتب- عمر صبري:

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن اليوم العالمي للشباب ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو دعوة للتأمل في قدراتكم، ولتجديد العهد بأننا في جامعة حلوان سنظل داعمين لمسيرتكم، مؤمنين بقدرتكم على التغيير والإبداع والابتكار.

وأوضح خلال بيان صحفي أن شباب مصر، وفي القلب منهم شباب جامعة حلوان، أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم قادرون على مواجهة التحديات، وصناعة الفارق في شتى المجالات العلمية والعملية، ونحن، في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشهد اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، من خلال المبادرات الوطنية، والمنتديات العالمية، والبرامج التنموية التي تهدف إلى تمكينهم وتطوير قدراتهم.

وتابع: إننا في جامعة حلوان نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء الشخصية، وتعزيز قيم الانتماء، وغرس روح المبادرة والمشاركة المجتمعية، ولهذا نحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة، وفرص تدريبية حقيقية، تواكب متطلبات سوق العمل، وتفتح أمامكم آفاقًا واسعة للتميز والنجاح.

اقرأ أيضًا:

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. كليات ومعاهد متبقية لطلاب الثانوية "أدبي"

التعليم: تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى العربي

مفاجأة.. أماكن بالطب والصيدلة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025