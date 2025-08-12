"لا للبلاستيك أحادي الاستخدام".. حملة توعوية بعلوم الرياضة بنات حلوان

كتب- عمر صبري:

نظّمت كلية علوم الرياضة بنات بالزمالك جامعة حلوان، سلسلة من اللقاءات التوعوية، تحت شعار "#لا_للبلاستيك_أحادي_الاستخدام"، بهدف رفع الوعي البيئي لدى الطالبات بمخاطر استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتشجيعهن على تبنّي ممارسات صديقة للبيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات.

تضمنت الفعاليات عددًا من المحاضرات التثقيفية التي تناولت المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يُعد من أخطر الملوثات نظرًا لاحتياجه مئات السنين لكى يتحلل، مما يسبب أضرارًا مباشرةً على الحياة البرية والبحرية والصحة العامة، حيث يُسهم في زيادة نسب التلوث البحري والجوي.

كما تم عرض البدائل الآمنة المتاحة مثل الأكياس، القماش والزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، لذلك لأن توعية الأجيال الشابة بأهمية الحد من هذه المنتجات ضرورة جوهرية نحو مستقبل أكثر استدامة

وتؤكد هذه المبادرة التزاماً من الكلية بدورها في خدمة المجتمع وغرس القيم البيئية في نفوس الطالبات، سعيًا نحو بيئة أفضل ومستقبل أكثر استدامة.

وجاءت هذه المبادرة تحت إشراف الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتورة مروة الدهشوري مدير مكتب الاستدامة بالجامعة، الدكتورة لمياء علي مدير المكتب المستدام بالكلية، الدكتورة شيماء نجيب نائب مدير المكتب المستدام.

