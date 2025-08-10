كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة الابتكار عن تنسيق الجامعة للعام الأكاديمي 2025 -2026، وبلغ الحد الأدنى لكلية علاج طبيعي 75%، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 60%، وفنون تطبيقية 53%، وتمريض 55%، والاقتصاد وإدارة الأعمال 53% وهندسة 67%.

فيما بلغت مصروفات العام الأكاديمي الجديد كالتالي:

- العلاج الطبيعي 113 ألف

- التمريض 59 ألف

- الحاسبات 93 ألف

- إدارة الأعمال 59 ألف

- الفنون 62 ألف

- الهندسة 76 ألف

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025- 2026.

وأضافت الوزارة أن الحد الأدنى لكليات الطب بلغ 74% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية و76% لجامعتي الجلالة والعلمين، و79% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و81% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات طب الأسنان 73% لجامعات الملك سالمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و75% لجامعتي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن الحد الأدنى لكليات طب العلاج الطبيعي بلغ 72% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و74% لجامعتي الجلالة والعلمين الدولية، و75% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و77% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات الصيدلة 68% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و70% لجامعتي الجلالة والعلمين الأهلية، و71% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و72% لباقي الجامعات الأهلية.

وتابعت: وبلغ الحد الادنى لكليات الطب البيطري 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتي العلمين والجلالة، و67% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الاهلية، و68% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات الهندسة 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها وجامعتي الوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتي الجلالة والعلمين، و66% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور، و68% لباقي الجامعات الأهلية.

وسجل الحد الادنى لكليات الحاسبات والمعلومات 58% في جامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد وشرق بورسعيد، و59% في جامعتي الجلالة والعلمين، و60% في باقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و91% لباقي الجامعات الأهلية، فيما سجل الحد الادنى لكليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية والتمريض والعلوم الأساسية في جامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية، 53% و54% في جامعتي الجلالة والعلمين، و55% في باقي الجامعات الخاصة ودمنهور والأقصر الأهلية، و56% لباقي الجامعات الأهلية.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن الحد الادنى لكليات الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية، والسويدي التكنولوجية وساكسوني سجل 52% في جامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية و53% لجامعتي الجلالة والعلمين وباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور فيما عدا جامعات 6 أكتوبر ومصر للعلوم الحديثة ومصر الدولية ومصر للعلوم والتكنولوجيا 55% و53% لباقي الجامعات الأهلية.

