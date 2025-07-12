كتب- عمر صبري:

شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مناقشة رسالة ماجستير جديدة تناولت موضوعًا حديثًا ومهمًا بعنوان "التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية للإعلان المقارن لدى المستهلك المصري"، والتي قدمتها الباحثة ولاء محمد صلاح الدين ضمن تخصص العلاقات العامة والإعلان، لتحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من نخبة من أساتذة الإعلام، برئاسة الدكتورة حنان جنيد أستاذ العلاقات العامة والإعلان وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتورة إيمان أسامة أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة (مشرفًا)، والدكتور رمضان إبراهيم أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر (مناقشًا).

دراسة علمية تبحث سلوك المستهلك

استهدفت الرسالة تحليل أنواع الإعلان المقارن (مباشر – غير مباشر إيجابي – غير مباشر سلبي)، وتأثيراتها المتنوعة على المستهلك المصري، سواء من حيث المعرفة أو المشاعر أو السلوك الشرائي، مع التركيز على درجة انغماس المستهلك مع العلامة التجارية، ودراسة مدى فاعلية هذا النمط من الإعلانات في بيئة ثقافية واجتماعية مثل مصر.

كما تطرقت الدراسة إلى الجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالإعلانات المقارنة، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على فعاليتها، مع الاستفادة من عدد من النماذج العلمية المستندة إلى أدبيات ودراسات أجنبية متخصصة في هذا المجال.

منهج شبه تجريبي ونتائج مهمة

اعتمدت الباحثة على المنهج شبه التجريبي، وأجرت تجربة ميدانية على عينة من 150 طالبًا وطالبة من الجامعات المصرية، مقسمين إلى ثلاث مجموعات وفقًا لثلاثة قطاعات سلعية مختلفة، لقياس مدى التأثر بالإعلانات المقارنة.

اقرأ أيضاً:

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.. خطوات الاستعلام

"قصر العيني" وسفير كوت ديفوار يبحثان التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي "KAF"